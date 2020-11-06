Yelo Bank представил новый филиал "Сахиль" в совершенно новом концептуальном решении (ФОТО)

Ориентированный на клиентов и всегда ставящий их потребности на первое место, Yelo Bank продолжает обновлять сеть своих филиалов.

Недавно открывшийся филиал «Сахиль», расположенный по адресу пр. Бюль-Бюль 5, брендирован в соответствии с концепцией яркого банкинга и предоставляет все банковские услуги. Для удобства клиентов в отделении учтена каждая деталь. Яркий, современный, и комфортабельный новый филиал радует глаз и полностью соответствует девизу банка. Согласно концепции, филиал включает в себя зоны индивидуального и быстрого обслуживания, а также банкоматы и платежные терминалы, работающие круглосуточно в режиме 24/7.

Концепция нового отделения не заканчивается на внутренней отделке. Трансформация подразумевает прежде всего совершенно другую форму обслуживания клиентов. Это лучше всего отражается в подходе наших работников, которые доносят наши ценности до клиентов Yelo, создавая для них позитивную и дружескую атмосферу. Основная цель изменений - превратить каждую минуту, проведенную клиентами в банке, в новый положительный опыт.

Yelo Bank – Яркий банкинг