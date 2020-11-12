Yelo Bank поддерживает семьи шехидов (ФОТО)

Мы в Yelo Bank, считаем своим долгом поддержать семьи наших солдат и офицеров, которые героически боролись и пали смертью храбрых в борьбе за освобождение наших земель от вражеской оккупации и обеспечения нашей территориальной целостности.

Принимая это во внимание, вместе с Обществом Красного Полумесяца Ходжавендского района мы посетили семьи наших шехидов погибших и раненых в боях за Карабах. Мы встретились с семьями наших героев чтоб показать нашу поддержку и постарались облегчить их переживания.

Отметим, что в первые дни боевых действий Yelo Bank выделил Фонду Помощи Вооруженным Силам 100 тыс. манатов, а также 50 тыс. манатов было выделено на поддержку участников боевых действий и их семей. В рамках оказываемой программы поддержки мы отправили на передовую теплую одежду, медикаменты и медицинские принадлежности, предназначенные для оказания первой помощи в полевых условиях и в военных госпиталях. Общая сумма поддержки составила 150 тыс. манатов.

Наша армия и наши офицеры - наша гордость. Мы в неоплатном долгу перед вами. Именно героизм и самопожертвование ее сынов превращает землю в родину.

Поздравляем весь азербайджанский народ с победой в отечественной войне за наши земли и восстановлением нашей территориальной целостности! Мы победили.

С намерением открыть наш новый филиал в Шуше - Yelo Bank.