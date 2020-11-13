Yelo Накопительный - Планируйте завтрашний день сегодня

БАКУ/Trend/ - Для оправдания ожиданий наших клиентов и улучшения ими восприятия банка, мы пополнили наш депозитный портфель новым продуктом Yelo Накопительный

Yelo Накопительный отличается от классических депозитных предложений тем, что позволяет вам в любой момент пополнить свой сберегательный счет. Минимальная дополнительная сумма - 50 AZN / USD.

Yelo Накопительный, предлагаемый сроком на 12 месяцев, автоматически продлевается по истечению срока действия контракта. Процентная ставка по манатным депозитам составляет 6% в случае выдачи в конце срока и 5,5% в случае ежемесяцных выплат. Накопленные проценты зачисляются на карту, которую наши клиенты получают от нас подарок.

Размещенный на нашем сайте онлайн-калькулятор для расчета процентов позволяет рассчитать итоговый доход.

Yelo Накопительный, созданный для тех, кто хочет инвестировать в будущее и планомерно реализовать свои мечты, дает прекрасную возможность надежно сохранить и приумножить свои вклады.

Для получения подробной информации о продукте перейдите по линку http://bit.ly/yigimyelo

Yelo Bank - Яркий Банкинг.