Azer Turk Bank открыл новый филиал (ФОТО)

Государственный Azer Turk Bank открыл новый филиал - «Rəqəmsal».

Филиал, расположенный по адресу: улица Асифа Магеррамова 99, Насиминский район, Баку, занимает особое место в бизнес-экосистеме, созданной Azer Turk Bank, и является первым в инновационной сети обслуживания банка, а также новинкой для банковской системы страны.

Филиал предлагает модернизированные продукты и услуги на розничном рынке.

Этот филиал, обеспечивающий высокий уровень обслуживания, предоставляет клиентам банка широкий спектр банковских услуг, включая различные виды кредитов, платежные карты, прием вкладов населения, операции по текущим счетам.

Здесь созданы все условия для того, чтобы клиенты могли получить доступ к любым банковским услугам удаленно через Интернет, мобильное приложение и другие средства, используя терминалы и компьютеры для самообслуживания. В этом филиале все услуги, продукты, операции предлагаются в электронном формате. Кроме того, пользователям стало доступно обновленное мобильное приложение банка ATB360. Приложение представлено в тестовом режиме.

Отметим, что филиал банка «Мяркяз» в ближайшее время продолжит свою деятельность по новому адресу в такой же концепции. Azer Turk Bank намерен в ближайшем будущем отойти от классической банковской модели и открыть модернизированные электронные филиалы.

Новейшая экосистема банка будет предоставлять самые современные системы и продукты в Азербайджане через обновленную сеть обслуживания.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://atb.az/ru/, корпоративных страницах в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в колл-центр банка по номеру (012) 945.