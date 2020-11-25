Будет проведен мониторинг состояния месторождений в Кельбаджаре - начальник Службы (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - На первом этапе планируется провести мониторинг и обследование текущего состояния месторождений в Кельбаджарском районе. После завершения этой деятельности будет подсчитан размер ущерба, нанесенного нашей стране армянскими оккупантами.

Об этом в среду сказал Trend начальник Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Али Алиев.

Отметив, что Кельбаджарский район обладает большим потенциалом минеральных ресурсов, Алиев подчеркнул, что до армянской оккупации в 1993 году в регионе было открыто 34 месторождения рудных, нерудных полезных ископаемых, геотермальных источников и залежей ресурсов, пригодных для производства строительных материалов, которые взяты на учет в государственном балансе. Кроме того, в регионе были отмечены многочисленные проявления оруденения, которые в результате оценочных работ также должны были получить статус месторождений.

Начальник службы сообщил, что Кельбаджар в основном богат золотом, серебром, селеном, теллуром, свинцом, молибденом, серой, медью и хромом. Месторождения золота Союдлу, Агдуздаг, Гызылбулаг имеют общие запасы 143 тонны и включены в государственный баланс. В Левчае, Гамышлы, Агятаг и Шорбулаге уствнолено 968 тонн промышленно важных запасов ртути.

"Минеральные воды "Тутгун" и "Истису", расположенные на территории Кельбаджарского района, особенно отличаются благоприятным газовым и химическим составом, высокой температурой и большими природными ресурсами. Суточный дебит этих источников оценивается в 3085 кубометров в сутки. В 80-х годах прошлого века на месторождении термальных вод "Истису" действовали большой курорт-санаторий и завод по розливу минеральных вод. Завод производил 800 тысяч литров воды в сутки. В санаториях Истису ежегодно лечились и отдыхали 50 000 человек", - отметил Алиев.

Он сказал, что из числа месторождений на территории Кельбаджарского района восемь были рудными, семь - геотермальные источники, 19 месторождений - нерудных полезных ископаемых и залежей ресурсов, пригодных для производства строительных материалов.

"С сожалением следует отметить, что во время армянской оккупации некоторые из этих источников и месторождений были разграблены, тем самым нашей стране был нанесен серьезный ущерб. Массовый характер носили перевозки руды с месторождения "Союдлу" с оценочными запасами золота 112,5 тонн на золотоперерабатывающий завод "Зод" в Армении. В результате серьезно пострадала экосистема Кельбаджарского района.

Кельбаджарский район, уже освобожденный от оккупации, имеет большой промышленный потенциал и создает большие перспективы для развития новой горнодобывающей промышленности в будущем", - добавил Али Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)