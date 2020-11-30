«Лаборатория Касперского» напоминает о правилах онлайн-безопасности во время распродаж

БАКУ/Trend/ - После Чёрной пятницы, дня огромных скидок и распродаж, наступает Киберпонедельник, который является её продолжением. В этом году он приходится на 30 ноября. Киберпонедельник, как и Чёрная пятница, проводится ежегодно в то время, когда люди уже начинают готовиться к новогодним праздникам. В это время значительно увеличивается число фишинговых и скамерских атак, поскольку бренды делают хорошие скидки и шлют большое количество сообщений, за которыми злоумышленникам проще спрятаться. Как показывает опыт предыдущих лет, процентная доля, например, фишинговых атак, в частности на финансовый сектор, в четвёртом квартале оказывается примерно на 10% выше, чем в целом в течение года.

В этом году мошенники также активно используют тему коронавируса. Одной самых распространённых легенд в этом году стали якобы полагающиеся отдельным группам граждан социальные выплаты. Только за первое полугодие 2020 года эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили почти в пять раз больше подобных фейковых ресурсов, чем в первые шесть месяцев прошлого года. Злоумышленники имитируют оповещения от вымышленных фондов, предлагающих финансовую помощь, пособия и разного рода выплаты.

Растёт и количество скам-ресурсов с фейковыми акциями и опросами, якобы организуемыми крупными брендами. Это мошеннические сайты, на которых пользователям обещают значительное денежное вознаграждение, получить которое можно после внесения так называемой «комиссии». В результате такой схемы деньги получают только злоумышленники.

«В 2020 году скам становится всё более актуальной угрозой для пользователей по всему миру: по прогнозам наших экспертов, количество таких ресурсов будет расти. Люди проводят в интернете всё больше времени, и злоумышленники пользуются этим. Они адаптируют свои уловки под текущую новостную повестку и обманом убеждают пользователей добровольно перевести им деньги. В последнее время скамеры регулярно используют интерес к розыгрышам и акциям. Мы рекомендуем с подозрением относиться к любым предложениям, в которых до получения денег предварительно нужно перевести какую-либо сумму, пусть даже кажущуюся незначительной», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, «Лаборатория Касперского» напоминает о базовых правилах онлайн-безопасности:

не переходите по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях, а также не кликайте по рекламным баннерам на подозрительных сайтах;

внимательно проверяйте адрес сайта в адресной строке перед тем, как вводить данные для оплаты;

для онлайн-шопинга лучше заведите отдельную карту, например виртуальную, и держите на ней небольшие суммы, а также установите суточные лимиты на снятие;

если онлайн-магазин неизвестный, лучше проверьте на специальных whois-сервисах информацию о домене: если он совсем свежий и зарегистрирован на частное лицо, не стоит там ничего покупать;

не лишним будет установить защитное ПО, которое заблокирует попытку перейти на фишинговый или скам-сайт или на вредоносные рекламные баннеры.