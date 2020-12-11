AccessBank объявляет тендер

БАКУ/Trend/ - AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере.

Тендер объявлен на услуги по страхованию автотранспорта и недвижимости.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу [email protected], или по номеру (+99455) 505 69 59.

Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 18 декабря 2020-го года в 18:00.