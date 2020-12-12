Разработана социально-экономическая концепция восстановления освобожденных территорий Азербайджана - Микаил Джаббаров (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - По поручению главы государства соответствующими структурами, в том числе министерством экономики, разработана социально-экономическая концепция восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, документ находится на стадии обсуждений, после чего будет представлен правительству.

Министр отметил, что согласно данной концепции, на этих территориях по основным направлениям, предусмотренным в плане, к примеру, в градостроительстве, в рамках работ по реконструкции и благоустройству будут внедрены правовые, финансовые, экономические льготы, поощрительная система.

"Параллельно с этим, согласно соответствующему распоряжению главы государства, уже реализуются неотложные проекты. В частности это строительство сети автомобильных дорог, железных дорог, а также работа в сфере предоставления коммунальных услуг", - сказал Джаббаров.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)