Банк Республика начал сотрудничество с Bank of New York Mellon

БАКУ/Trend/ - В результате тщательного анализа финансового положения и профиля деятельности Банка Республика, Bank of New York Mellon принял положительное решение об открытии корреспондентского счета в долларах США. Данное решение в первую очередь говорит о высоком уровне доверия к банку со стороны контрагентов и его безупречной репутации на международном рынке.

Bank of New York Mellon был основан в 1784 году и является одним из старейших банков США, имеющим представительства более чем в 40 странах мира. На сегодняшний день Bank of New York Mellon является одной из крупнейших инвестиционных компаний мира по размеру активов.

Между банками была также достигнута договоренность о сотрудничестве в области казначейских операций. Достигнутые договоренности Банка Республика о сотрудничестве с ведущим банком мира способствуют расширению деятельности в сфере проведения международных расчетов, развитию услуг по международным денежным переводам, а также укреплению статуса банка на мировой финансовой арене. Расширение сотрудничества с иностранными партнерами позволит создать более благоприятные условия ведения бизнеса для клиентов банка - представителей корпоративного сектора, малого и среднего предпринимательства, что является одним из основных приоритетов деятельности Банка Республика.

“Открытие корреспондентских счетов в банках США в последние годы предусматривает прохождение целого ряда сложных процедур и полное соответствие строгим требованиям американской банковской системы. Положительное решение Bank of New York Mellon свидетельствует как о высоком уровне доверия к нашему банку так и в целом банковскому сектору Азербайджана. ” – заявил Председатель Правления Банка Республика Тариэль Исмайлов

Следует отметить, что это уже второй корреспондентский счет Банка Республика в долларах США в Америке. Установление партнерских отношений c Bank of New York Mellon способствует укреплению позиций Банка Республика как одного из лидеров азербайджанского банковского рынка по проведению международных расчетов.

Более подробную информацию можно получить наофициальном сайте,фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.