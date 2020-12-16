AccessBank выдает наличный кредит без комиссии!

БАКУ/Trend/ - AccessBank начал кампанию по наличному кредитованию. В рамках кампании, действующей до конца этого года, клиенты могут получить кредит на сумму до 10-кратного размера их заработной платы.

Особенности кампании:

Максимальная сумма кредита: 30 000 AZN

Срок кредита: до 36 месяцев

Процент страхования кредита - 0%

Комиссия - 0%

Кроме того, планируется предоставление клиентам кредитной карты myCard в качестве подарка.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны.