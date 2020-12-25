Осуществлена первая выплата держателям облигаций ЗАО “AzerGold”

БАКУ/Trend/ - 24 декабря были произведены первые квартальные выплаты процентов по облигациям ЗАО “AzerGold”. В общей сложности держателям облигаций было выплачено 200 000 долларов США.

Отметим, что предложенные на финансовом рынке данные облигации служат диверсификации финансовых источников одного из лидеров ненефтяной промышленности страны – ЗАО «AzerGold», способствуют развитию рынка ценных бумаг и созданию выгодных и надежных инвестиционных возможностей для граждан.

Так, облигации ЗАО «AzerGold», обеспечивающие более высокую доходность (4% годовых), чем годовая депозитная процентная ставка в иностранной валюте, предлагаемая местными банками, служит благоприятным инвестиционным инструментом для населения.

Выпуск облигаций общим объемом в 20 миллионов долларов США по номинальной цене 100 долларов США за облигацию создала возможность дополнительной прибыли как для местных компаний, так и для граждан. Неслучайно, что спрос во время первого и второго транша облигаций «AzerGold», обеспечивающих инвесторам стабильный доход 4 раза в год в течение 3 лет и право выкупа номинальной стоимости облигаций в конце периода, опередил предложение более, чем в два раза. В частности, на облигации, размещенные в объеме 10 миллионов долларов США по каждому траншу, были собраны заявки в размере 25,5 миллионов долларов США по первому и 18 миллионов долларов США по второму аукциону.

Отметим, что 24 сентября и 30 ноября на Бакинской фондовой бирже прошли аукционы по размещению первого и второго траншей облигаций AzerGold. Средневзвешенная цена облигаций составила 101,7 доллара США за первый транш и 102,4 доллара за второй транш. Следующая ежеквартальная выплата процентов по облигациям AzerGold состоится в марте 2021 года.