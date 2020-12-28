Azer Turk Bank будет определять процентные ставки по бизнес-кредитам совместно с клиентом

Государственный Azer Turk Bank предлагает кредитный продукт на выгодных условиях для поддержки малого и среднего предпринимательства.

Кредит в размере до 200 тысяч манатов предоставляется на срок до трех лет. Годовая процентная ставка по кредиту начинается от 7,5%.

Кроме того, годовая процентная ставка по кредитам, предлагаемым Банком владельцам малого и среднего бизнеса, будет определяться совместно с клиентом.

Таким образом, в зависимости от уровня сотрудничества клиента с банком, включая типы и объем операций по счетам, предлагаемый залог по кредиту и другие факторы, будут применяться значительные скидки к стандартной процентной ставке по кредиту.

Юридические лица, желающие получить кредит на развитие малого и среднего бизнеса, могут стать клиентом банка, подав онлайн заявку и бесплатно открыв счет.

Отметим, что юридические лица, открывшие счет в Azer Turk Bank, смогут получить неограниченное количество зарплатных карт для зарплатных проектов, бизнес карт, предпринимательских карт, бонус в размере 100 манатов в системе интернет-банкинга ATB Business, а также воспользоваться программой лояльности с целью получения кэшбэка.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка: https://atb.az, корпоративных страницах в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945.