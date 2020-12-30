Unicapital избран лучшей инвестиционной компанией года в Азербайджане
По итогам ежегодных исследований журнала «International Finance», Инвестиционная Компания Unicapital была избрана лучшей в Азербайджане по двум номинациям.
Компания Unicapital стала обладателем наград «Лучшая Инвестиционная Компания в Азербайджане 2020» и «Лучшее Предоставление Брокерских Услуг в Азербайджане 2020».
Оценка производилась по следующим критериям:
Доля компании на рынке
Обслуживание клиентов и репутация
Финансовое состояние компании и перспективы развития
Количество и объем сделок
Организация андеррайтинга ценных бумаг
Стратегия по управлению портфелем
Структурирование сделок и финансовые решения
Исследование рынка и консультации по инвестированию
Инновативность брокерских услуг
Главный менеджер компании, Таир Гарибов: «Достижение успеха – это результат правильно расставленных стратегических приоритетов и высокопрофессиональной команды, которая в силах достичь поставленных целей, а также безупречной репутации, являющейся фундаментом деятельности на инвестиционных рынках.»
Инвестиционная Компания Unicapital, имеющая большой опыт работы на рынке ценных бумаг с 2007 года и занимающая одно из лидирующих мест по объему операций на рынке ценных бумаг Азербайджана, предоставляет услуги по инвестициям и выпуску ценных бумаг на внутреннем и заграничных рынках, а также услуги по торговле производными финансовыми инструментами.
Unicapital имеет крупную клиентскую базу, в которую входят как юридические, так и физические лица. Благодаря успешному опыту работы на рынке, “Unicapital” является надежным партнером как для иностранных инвесторов, стремящихся выйти на рынок Азербайджана, так и для местных юридических и физических лиц.
Становясь клиентом Unicapital, инвесторы получают доступ к ценным бумагам более 1 700 Азербайджанских компаний. Более того, компания предоставляет возможность инвестирования в акции заграничных компаний в более чем 30-ти странах мира.