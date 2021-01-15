Нахчыванский коридор создаст новую альтернативу для транспортировки грузов в восточном и западном направлениях

БАКУ /Trend/ - Создание Нахчыванского коридора параллельно с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс (БТК) добавит новый маршрут в Транскаспийский международный транспортный коридор и укрепит его позиции в качестве регионального транспортного узла.

Об этом, как передает Trend, написал ведущий советник Центра анализа международных отношений Азербайджана Орхан Багиров в статье для Euractiv.

Багиров отметил, что будущий Нахчыванский коридор освободит Нахчыванскую Автономную Республику, не имеющую выхода к морю, от экономической блокады. В настоящее время наземное и воздушное сообщение Нахчывана с другими регионами Азербайджана доступно либо через Иран на юге, либо через Турцию на западе.

«Таким образом, прямое сообщение с Нахчываном сократит время в пути и снизит транспортные расходы, создав новые возможности экономического развития для Нахчывана и Азербайджана. Это также устранит прошлые опасения по поводу безопасности в отношении Нахчывана. Нахчыванский коридор создаст новые экономические возможности и для стран региона. Используя этот коридор, Турция получит прямой доступ к Азербайджану, не задействуя сухопутные маршруты через Грузию и Иран», - сказал автор.

Багиров добавил, что, поскольку этот коридор сократит расстояние транспортировки и снизит транспортные расходы, двусторонняя торговля между Азербайджаном и Турцией увеличится.

«Это также положительно скажется на туристическом сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, так как создаст более удобный наземный маршрут для передвижения туристов. В более широком смысле коридор обещает предоставить Анкаре еще один путь к выходу к Каспийскому морю и в Центральную Азию», - написал Орхан Багиров.

По его словам, создание Нахчыванского коридора выгодно и для России, так как создает альтернативный наземный путь сообщения со странами региона. Он добавил, что Армения также может получить значительную выгоду от Нахчыванского коридора.

«Используя этот коридор, Армения могла бы выйти из экономической изоляции, присоединиться к региональным транспортным проектам и, что более важно, получить наземный выход на рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отсутствие которого было одним из основных экономических препятствий для Армении в последние годы», - написал он.

Поэтому, наряду со странами региона, планируемый коридор будет отвечать интересам стран Европы, Центральной Азии и Китая, поскольку создает новую альтернативу для транспортировки грузов как в восточном, так и в западном направлениях, написал советник Центра анализа международных отношений Азербайджана Орхан Багиров.

(Редактор: Наталья Кочнева)