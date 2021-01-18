Еще одно новшество в экосистеме Azer Turk Bank

Государственный Azer Turk Bank постоянно ведет активную работу над приведением деятельности в соответствие с требованиями времени и стандартами современного мира.

В последние годы Банк работает над расширением ассортимента и каналов онлайн-услуг для клиентов.

Следует отметить, что недавно открытый в Баку филиал «Rəqəmsal» занимает особое место в бизнес-экосистеме, созданной Azer Turk Bank, и новшеством в инновационной сервисной сети банка, а также в банковской системе страны.

В настоящее время Azer Turk Bank продолжает модернизацию своей филиальной сети. Таким образом, деятельность по обслуживанию клиентов на базе филиала банка «Bakı» реструктурируется, в соответствии с этой концепцией.

Используя терминалы и компьютеры для самообслуживания во вновь созданных электронных офисах Банка, для клиентов создаются все условия для удаленного доступа к любым банковским услугам через Интернет, мобильное приложение и другие средства. Также возможно предложение всех услуг и продуктов, и проведение операций в электронном формате.

Новая экосистема, созданная Банком, позволяет предоставлять самые современные системы и продукты, которые могут быть востребованы в Азербайджане, через обновленную сеть обслуживания.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://atb.az/ru, корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в колл-центр банка по номеру (012) 945.