AccessBank предлагает предпринимателям кредит с низкой процентной ставкой

AccessBank, лидер в области микрофинансирования в Азербайджане, продолжает поддерживать бизнесы в период снижения деловой активности, связанного с карантинными мерами. При поддержке Фонда Развития Предпринимательства AccessBank предлагает предпринимателям выгодные бизнес-кредиты под 7,5% годовых сроком на 36 месяцев. Предприниматели могут получить бизнес-кредит на сумму до 200 тыс. манатов без предоставления залога. Кредит предназначен только для предпринимателей (как индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц), работающих в сферах бизнеса, активность которых снизилась во время карантинных мер. Подать заявку на получение бизнес-кредита можно здесь: https://e-edf.gov.az/#/

Это не единственный продукт, который AccessBank предлагает деловым людям на данный момент. Еще одним банковским продуктом в помощь предпринимателям является «Overdraft» - это краткосрочный кредитный продукт для предпринимателей, у которых появилась временная потребность в денежных средствах. С помощью этого продукта AccessBank дает своим клиентам – юридическим лицам, возможность осуществлять финансовые операции на суммы, превышающие баланс текущего счета. Лимит по продукту согласовывается в зависимости от оборота по счетам клиента и предоставляется на срок от 6 до 12 месяцев. У Overdraft есть несколько преимуществ, а именно:

возможность беззалоговой выдачи на суммы до 200 000 AZN;

оперативность оформления и минимальный пакет документов

оплата только по процентам, начисленным на используемую сумму;

привлекательные процентные ставки от 12 % годовых;

автоматическое списание долга и возможность повторного использования Overdraft кредита;

С деталями продукта «Overdraft» можно ознакомиться здесь: https://accessbank.az/ru/our-bank/news/detail.php?id=37208

Информацию о других продуктах банка для корпоративных клиентов можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151. Кроме того, информация о продуктах банка доступна на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. В настоящее время AccessBank обслуживает клиентов, работающих в разных отраслях, включая строительство, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение и т. д. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны.