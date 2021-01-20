Казахстан временно запретил импорт азербайджанских томатов

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан проинформировало Россельхознадзор о запрете на ввоз азербайджанских томатов в связи с выявлением вируса коричневой морщинистости плодов томата, передает Trend со ссылкой на Россельхознадзор.

Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан направил в Россельхознадзор письмо, в котором сообщил об обнаружении в азербайджанских томатах вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV))

В документе отмечается, что овощи поступили из Азербайджанской Республики в Республику Казахстан 2 и 12 января 2021 года в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Национальной организацией по карантину и защите растений Азербайджана. Выявление вируса в продукции подтверждено ГУ «Республиканский центр карантина растений» Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Казахстана.

Запрет на ввоз томатов был введен в соответствии с законодательством ЕАЭС и Республики Казахстан.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)