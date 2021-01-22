Россельхознадзор разрешил 13 предприятиям Азербайджана поставлять в Россию томаты и яблоки

Россельхознадзор с 25 января разрешил 13 азербайджанским предприятиям поставлять в Россию томаты и яблоки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 25 января разрешает ввоз в Россию томатов с шести азербайджанских предприятий и яблок, производимых семью компаниями", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в Россельхознадзоре, решение принято на основе анализа информации, полученной от Агентства пищевой безопасности Азербайджана, о результатах проведенного фитосанитарного мониторинга, а также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций.

Яблоки и томаты будут ввозиться с предприятий, в образцах продукции которых не были обнаружены карантинные для России и ЕАЭС объекты.

Так, яблоки разрешено ввозить следующим компаниям: Soyuzaqrokontrakt (Абшеронский район), Amoris (Ленкоранский район), "Д. Фруитс фермерское хозяйство" (Губинский район), QrantGarden (Гусарcкий район), Agrarco (город Баку, Насиминский район), Ecofruit (Губинский район), "Яшыл Баглар" (город Баку, Сураханинский район).

Томаты будут поставляться с предприятий: Novas Agro (город Баку, Сабунчинский район), TechnoAqro (город Баку, Насиминский район), Исламзаде Бахруз Сардар оглы (Шамкирский район), Ибрагимова Шафаг Фирудин кызы (Шамкирский район), Гусейнов Шакир Неби оглы (Шамкирский район), Cavid (Абшеронский район).

Ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана были введены 10 декабря 2020 года из-за систематических выявлений опасных для сельскохозяйственного производства карантинных объектов.