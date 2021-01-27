Последние 6 дней до завершения приема работ на конкурс дизайна «Карабахские жемчужины» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Конкурс дизайна «Карабахские жемчужины», основанный Центром Гейдара Алиева и Закрытым Акционерным Обществом “AzerGold” продолжается. Прием дизайн проектов на конкурс завершится через 6 дней, 1 февраля текущего года.

Проект, основанный с целью увеличения разновидностей не имеющих номинальной стоимости монет, производимых из азербайджанского золота, а также пропаганды историко-культурных ценностей Карабаха, победы славной Азербайджанской армии под руководством Верховного Главнокомандующего, по сей день собрал более 400 дизайн-проектов от различных авторов. В рамках следующего этапа комитет жюри, состоящий из известных деятелей культуры, дизайнеров и художников, оценят все работы, представленные в конкурс и отвечающие требованиям проекта.

Победители по 3 основным номинациям будут награждены дипломами и денежными призами (1-ое место – 3000 манат, 2-ое место – 2000 манат, 3-е место 1000 манат). Кроме того, все работы, представленные в проект, будут выставлены на онлайн голосование на официальном сайте проекта www.azergold.gift, в результате чего будет выбран победитель по дополнительной четвертой номинации за зрительскую симпатию (4-ое место – 1000 манат).

Отметим, что по итогам проекта ЗАО планирует выпуск монет, не имеющих номинальной стоимости, с использованием победивших в конкурсе дизайн-проектов.