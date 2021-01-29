Европейские компании захотят принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана - ЕС
БАКУ /Trend/ - Если Азербайджан пригласит европейские компании к восстановлению освобожденных территорий, то очень многие из них, скорее всего, захотят участвовать в этом.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал руководитель представительства Европейского союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас.
"Предстоит большая работа по восстановлению освобожденных территорий, и она будет реализована быстрее, если все будут в это вовлечены. Мы обсуждаем с Азербайджаном общие планы и возможности восстановления освобожденных территорий, что, возможно, будет сделано в сотрудничестве и с другими организациями. Проекты ЕС применимы ко всей стране", - сказал он.
(Автор: Джейла Алиева)
Твиттер: @JeilaAliyeva
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