Продолжается инвентаризация в освобожденных от оккупации районах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Указом Президента Азербайджана от 29 октября 2020 года "Об организации временного специального управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики осуществляется первичная инвентаризация объектов инфраструктуры, земельных участков и других объектов недвижимости, и информация интегрируется в электронную информационную систему.

Как сообщили в воскресенье Trend в Минэкономики, уже завершена полевая инвентаризация 4 449 объектов, в том числе 3 945 объектов недвижимости и 504 объектов инфраструктуры.

Кроме этого, проведена инвентаризация 54,07 км автомобильных дорог, 17,2 км линий электроснабжения, 1,86 км линий водоснабжения, 16,12 км оросительной сети, 39,13 га сельскохозяйственных угодий.

В целом в 75 населенных пунктах 8 районов проверка завершена, в остальных населенных пунктах работа продолжается.

(Редактор: Надир Насиров)