Предприниматели в сфере электронной коммерции получат поддержку от Международного Банка Азербайджана

Предприниматели, работающие в сфере электронной торговли, получили еще одну возможность для развития бизнеса. Международный Банк представил новый кредитный продукт по безналичным платежам. Все пользователи POS-терминала, Smart-кассы и системы E-commerce Банка могут воспользоваться ссудой «Кредитная линия E-COM и E-POS Terminal».

Выгодные процентные ставки, максимальная простота и оперативность процесса регистрации - уникальные преимущества данного кредита. При подаче заявки на получение кредита не требуется дополнительный финансовый анализ. Ко всему прочему предприниматели могут получить необходимые им средства в короткие сроки. Новый кредитный продукт служит для поддержки оборотных средств предпринимателей.

Особенности кредита:

Сумма: от 5000 до 350 000 манатов

Продолжительность: 12 месяцев

Годовая процентная ставка: от 12%

Обеспечение не требуется

Предприниматели, желающие воспользоваться новым продуктом «Кредитная линия E-COM и E-POS Terminal», могут обратиться в любое отделение Международного Банка Азербайджана. Подробнее о кредите можно узнать здесь.

Информацию о возможностях удаленного обслуживания Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить на сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.