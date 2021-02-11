Баронесса Николсон поздравила Азербайджан с запуском Южного газового коридора

БАКУ /Trend/ - Торговый посланник премьер-министра Великобритании в Азербайджане баронесса Эмма Николсон поздравила Азербайджан с запуском Южного газового коридора, передает Trend со ссылкой на Twitter Николсон.

«Горжусь вкладом Великобритании в запуск проекта, а также диверсификацией энергоносителей и безопасностью, которую данный проект обеспечивает. Поздравляю нашего стратегического партнера в области энергетики - Азербайджан с этой вехой», - написала она.

Отметим, что 31 декабря 2020 года началась поставка азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод, который является европейской частью «Южного газового коридора».

Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября прошлого года коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо в Италии через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия в Грецию и Болгарию через DESFA.

(Редактор: Наталья Кочнева)