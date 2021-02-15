Важным вопросом является возможность помочь бедным и развивающимся странам получить необходимую долю вакцины - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Некоторые богатые и развитые страны закупили вакцины вдвое больше необходимого, в то время, как многие бедные и менее развитые страны не могут получить необходимой дозы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на онлайн вебинаре сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что важным вопросом для всех стран является возможность помочь бедным и развивающимся странам получить необходимую долю вакцины.

Он отметил, что единственная возможность это сделать – глобальная вакцинация. В частности, все страны, должны подавать свои вакцины на международный рынок. Для этого также необходимо сотрудничество между всеми странами.

Помимо этого, Гаджиев поблагодарил Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ), а также руководителя представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи за их участие и проводимую деятельность в стране.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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