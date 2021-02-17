Выгодная кредитная карта “Sahibkar” от Azer Turk Bank

Проект кредитной карты “Sahibkar”, реализуемый государственным Azer Turk Bank, облегчил малым и средним бизнес субъектам доступ к продуктам Банка, включая финансирование.

Посредством кредитной карты “Sahibkar” Банк предоставляет предпринимателям кредитную линию с льготным периодом и привилегированной годовой процентной ставкой.

Таким образом, данная кредитная линия с льготным периодом до 40 дней выдается в размере до 80% от ежемесячного дохода предпринимателя, с максимальной суммой в 5 тысяч манатов, и предоставляется без поручителя или обеспечения.

Получить кредитную карту “Sahibkar” от Azer Turk Bank можно, обратившись в любой офис обслуживания банка или оформив онлайн заявку на сайте банка.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://atb.az/ru/ , корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в колл-центр банка по номеру (012) 945.