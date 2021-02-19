Реальные возможности инвесторов в стартапах!

Международный Банк Азербайджана завершил первую стартап-программу Инновационного центра IBA, оказывающего поддержку в развитии инновационой экосистемы нашей страны. 12 команд, отобранных на основе конкурса, прошли инкубационный этап в центре. Основная часть проектов над которыми ведется работа относится к сфере финансовых технологий (FinTech). Одними из первых резидентов центра стали команды, участвовашие в первом Региональном Хакатоне IBA, состоявшемся в прошлом году по инициативе Международного Банка Азербайджана.

За время инкубационного периода команды получили целый ряд возможностей - наставничество, коучинг, техническая поддержка, необходимая инфраструктура. С резидентами работали профессиональные наставники и консультанты с международным опытом в развитии стартапов. Были проведены встречи с клиентами для анализа реалий рынка и реальных потребностей.

Международный Банк Азербайджана также учредил Клуб Инвесторов IBA. Клуб призван обеспечить стартап-проекты начальным капиталом в постинкубационный период, а также привлечь потенциальных инвесторов из числа клиентов-предпринимателей. На данный момент клуб проводит встречи с отдельными инвесторами, ведутся обсуждения о первоначальных инвестициях в проекты. Созданы все условия для формирования команд, участвующих в программе инкубации.

27 февраля состоится онлайн-презентация стартап-проектов. Желающие могут ознакомиться со стартап-проектами и оценить инвестиционные возможности, предварительно зарегистрировавшись по ссылке: https://ibainnovation.az/demoday

Информацию об универсальных полезных продуктах и ​​услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка можно найти на сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.