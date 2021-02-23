БАКУ/Trend/ - ОАО «Муганьбанк» стал полноправным участником проекта BRBR (Один пояс, Один путь), созданным по инициативе крупнейшего в мире банка Китая «ICBC Bank». После анализа профиля деятельности и финансовых показателей банка было принято положительное решение о присоединении Муганьбанка к данному механизму.

Главной целью проекта BRBR cозданного в 2017-ом году состоит в том, чтобы реализовать совместные проекты, основанные на принципе взаимной выгоды (Win-Win) путем объединения банков стран, расположенных вдоль Шелкового пути.

ОАО «Муганьбанк», деятельность которого полностью совпадает с экономическими целями и политикой страны, является первым и единственным азербайджанским банком, присоединившимся к механизму BRBR.

Следует отметить, что Азербайджан является первой страной на Кавказе, поддержавшей проект «Экономический пояс Шелкового пути», инициированный правительством Китая и охватывающий более 60 стран. Проект «Экономический пояс Шелкового пути» служит логистическим центром, узлом и мостом в важном торговом коридоре между Востоком и Западом.