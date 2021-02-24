ATB CARD - Самая выгодная карта Azer Turk Bank

Государственный Azer Turk Bank предлагает новый продукт под названием ATB CARD на выгодных условиях для тех, кто хочет стать держателем карты.

Дебетовая карта ATB CARD является полнофункциональной картой, и ее особенностью является то, что клиенты не платят комиссию за большинство банковских операций, проводимых с ее помощью.

Отметим, что карту с трехлетним сроком обслуживания вы можете получить бесплатно, заказав ее на сайте Банка.

За перевод денег с карты на карту любого банка страны через банкоматы Банка, веб-сайт и современное, безопасное, простое в использовании мобильное приложение ATB360 комиссия не взимается.

Банк также не будет взимать комиссию за конвертацию при покупках в разных валютах посредством ATB CARD, которую вы можете заказать онлайн.

Также держатели ATB CARD смогут обналичивать любые суммы через банкоматы и POS-терминалы, принадлежащие Azer Turk Bank, и до 1000 манатов в месяц в банкоматах других банков без уплаты комиссии.

До 3% от суммы платежей, совершенных с помощью ATB CARD в предприятиях, действующих в сфере торговли, общественного питания и обслуживания, будут возвращены на карту (CashBack).

В конце каждого месяца на карту клиента выплачиваются проценты из расчета 5% годовых на остаток дебетовой карты в национальной валюте.

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Бесплатным будет использование мобильного приложения ATB360, а также подключение и использование услуг SMS-оповещения.

ATB CARD на таких же выгодных условиях предлагается клиентам, желающим получить кредитную карту или разместить депозит в Azer Turk Bank. Стоит отметить, что получив кредитную карту Банка, можно воспользоваться беспроцентной кредитной линией на 40 дней.

Желающие стать держателем ATB CARD, самой выгодной карты Azer Turk Bank, могут оформить заказ онлайн через сайт банка, или обратившись в любой офис обслуживания.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://atb.az/ru/ , корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в колл-центр банка по номеру (012) 945.