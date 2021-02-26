Прогноз по рейтингам ОАО «Муганбанк» пересмотрен и изменен с «Негативного» нв «Стабильный»

БАКУ/Trend/ - 25 февраля 2021 года агентство S&P Global Ratings повысило прогноз рейтинга ОАО «Mуганбанк» до «Стабильный» и подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги банка на уровне CCC + / C.

Согласно анализу S&P Global Ratings, показатели ликвидности и фондирования ОАО «Mуганбанк» стабилизировались за последние три месяца. По мнению агентства, восстановление макроэкономической среды в Азербайджане поддержит стабильность бизнеса Mуганбанка и банк сможет поддерживать ликвидность на адекватном уровне. В то же время анализ рейтингового агентства показывает, что стабилизация депозитной базы и поступление средств от Центрального банка Азербайджанской Республики способствовали улучшению паказателей ликвидности Mуганбанка в указанный период. По состоянию на 19 февраля 2021 года, ликвидные активы банка составили 97 миллионов манатов (около 15% от совокупных активов). В период с января 2020 года по февраль 2021 года Банк выполнил регулятивное требование по коэффициенту быстрой ликвидности. С декабря 2020 года, данный показатель оставался стабильным на уровне более 40% и по состоянию на 19 февраля 2021 года, составлял 77% относительно нормативного минимума в 30%.

S&P Global Ratings не прогнозирует значительного оттока вкладов из банка после окончания срока госпрограммы полного страхования вкладов 4 апреля 2021 года.

Согласно анализу, в 2020 году потеря банка составило 2,2 миллиона манатов. Банк повысил процентные ставки по депозитам в 2020 году. Чистая прибыль Муганбанк была положительной за счет высвобождения резервов, созданных для покрытия возможных потерь по кредитам, благодаря погашению проблемных кредитов.

Касательно показателей капитала Муганбанк, по данным рейтингового агентства, по состоянию на конец 2020 года, банк выполнил нормативное требование по достаточности капитала за счет крупных резервов капитала.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня составлял 15,3% по сравнению с минимумом 5%, а коэффициент достаточности совокупного капитала составлял 18,7% по сравнению с минимумом 10%. Согласно прогнозу, ожидается продолжение выполнения банком нормативных требований.

S&P Global Ratings может предпринять позитивное рейтинговое действие в ближайшие 12 месяцев, если банк продемонстрирует поддержание достаточности ликвидности, стабильность розничных депозитов, улучшение качества активов, укрепление показателей капитализации, а также эффективность новой среднесрочной стратегии банка, нацеленной на переход к прибыльной и устойчивой бизнес-модели.