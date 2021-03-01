БАКУ /Trend/ - Венгрия заинтересована во включении азербайджанского газа в будущий энергобаланс страны, сказал Trend посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи.

Седеркеньи отметил, что во многих областях экономики две страны могут опираться на существующий опыт сотрудничества, в том числе в энергетическом секторе, который имеет стратегическое значение для обеих наших стран.

«Помимо наших инвестиций в нефтяную промышленность, Венгрия заинтересована во включении азербайджанского газа в наш будущий энергетический баланс. Это было подтверждено министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийьярто на 7-м заседании Консультативного совета Южного газового коридора на уровне министров 11 февраля. Мы приветствуем успешное завершение строительства Южного газового коридора, которое положительно сказывается на энергетической безопасности Европы», - сказал он.

Говоря о влиянии COVID-19 на существующее сотрудничество между странами, Седеркеньи сказал, что, естественно, ограничения повлияли на некоторую двустороннюю работу, поскольку было меньше личных встреч, некоторые консультации и визиты пришлось отложить.

«Но мы пытались адаптироваться к этим - надеюсь, только временным - новым реалиям, и развитие деловых отношений оставалось на нашей повестке дня, поэтому даже в период пандемии контакты продолжались на всех уровнях», - сказал он.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)