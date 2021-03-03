Венгрия заинтересована во включении азербайджанского газа в будущий энергобаланс страны (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - Двусторонние отношения между Азербайджаном и Венгрией, которые носят как стратегический, так и дружественный характер, создают прочную основу для развития экономического сотрудничества двух стран, сказал Trend посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи.

«Накануне пандемии нам удалось в феврале 2020 года провести 7-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое определило приоритетные направления на ближайшие годы. Несмотря на трудности, нам удалось сохранить уровень товарооборота между нашими странами в прошлом году, но очевидно, что все еще существует огромный потенциал для расширения двусторонней торговли, поэтому он может отражать высокое политическое значение, которое мы придаем партнерству с Азербайджаном",- сказал посол Венгрии.

В прошлом году, отметил Седеркеньи, объемы инвестиций Венгрии в Азербайджан составили почти 1,5 миллиарда долларов, что является историческим показателем.

«Венгерская MOL Group стала третьим по величине акционером нефтяного месторождения АЧГ и трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Я считаю, что это сотрудничество может расшириться на новые области. Кроме того, венгерские фармацевтические бренды, такие как Gedeon Richter и EGIS, хорошо известны в Азербайджане уже на протяжении десятилетий, и популярные здесь энергетические напитки HELL также являются венгерскими продуктами», - сказал Седеркеньи.

Он также добавил, что Венгрия нацелена на реализацию совместных с Азербайджаном проектов, которые принесут взаимную выгоду обеим странам.

«Венгерские компании уже задействованы в проектах в сельском хозяйстве и ИТ-секторе Азербайджана, мы также уделяем особое внимание таким областям, как интеллектуальные/зеленые городские решения, энергоэффективность и управление водными ресурсами, где венгерские компании предлагают инновационные технологии и ноу-хау, которыми они готовы поделиться», - добавил посол Венгрии.

Седеркеньи отметил, что во многих областях экономики две страны могут опираться на существующий опыт сотрудничества, в том числе в энергетическом секторе, который имеет стратегическое значение для обеих наших стран.

«Помимо наших инвестиций в нефтяную промышленность, Венгрия заинтересована во включении азербайджанского газа в наш будущий энергетический баланс. Это было подтверждено министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийьярто на 7-м заседании Консультативного совета Южного газового коридора на уровне министров 11 февраля. Мы приветствуем успешное завершение строительства Южного газового коридора, которое положительно сказывается на энергетической безопасности Европы», - сказал он.

Говоря о влиянии COVID-19 на существующее сотрудничество между странами, Седеркеньи сказал, что, естественно, ограничения повлияли на некоторую двустороннюю работу, поскольку было меньше личных встреч, некоторые консультации и визиты пришлось отложить.

«Но мы пытались адаптироваться к этим - надеюсь, только временным - новым реалиям, и развитие деловых отношений оставалось на нашей повестке дня, поэтому даже в период пандемии контакты продолжались на всех уровнях», - сказал он.

Седеркеньи также отметил, что восстановление освобожденных территорий Азербайджана создаст новые возможности для углубления экономического сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией.

Седеркеньи отметил, что Венгрия была одной из первых стран, выразивших интерес к участию в проектах по восстановлению данных территорий.

«14 января этого года на эту тему была проведена видеоконференция между сопредседателями Совместной межправительственной комиссии, министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто и министром труда и социальной защиты Азербайджана Сахилем Бабаевым», - сказал он.

Виктор Седеркеньи отметил, что в ходе онлайн-встречи министры определили потенциальные сферы сотрудничества, такие как инфраструктура, городское и сельскохозяйственное развитие.

Во время видеоконференции министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто объявил, что венгерский EXIM Bank предоставит кредитную линию в размере 100 миллионов долларов для поддержки венгерских компаний, которые заинтересованы принять участие в реконструкции освобожденных территорий.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)