Азербайджан - первый в пятерке стран Европы, улучшивших показатели экономической свободы (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занял первое место в пятерке стран Европы, значительно улучшивших показатели экономической свободы в Индексе экономической свободы за 2020 год, подготовленном Heritage Foundation, сообщает Trend во вторник со ссылкой на отчет.

Согласно информации, показатель страны поднялся на 16 позиций в Индексе 2020 года в результате значительно более высоких оценок свободы бизнеса, свободы инвестиций и финансового благополучия.

Оценка экономической свободы в Азербайджане составляет 69,3 (44-я позиция в Индексе 2020 года среди 180 стран). Общий балл возрос на 3,9 из-за значительного роста показателей свободы бизнеса, свободы инвестиций и финансового благополучия. Азербайджан занимает по этому показателю 24-е место среди 45 стран европейского региона, а его общий балл намного выше среднемирового.

В отчете говорится, что Азербайджан добился значительного прогресса в показателях экономической свободы с момента первого включения в Индекс в 1996 году.

(Автор: Наргиз Садыхова)