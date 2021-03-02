AZAL сообщает об условиях перебронирования билетов на отмененные из-за пандемии рейсы

БАКУ/Trend/ - В связи с многочисленными запросами Национальный авиаперевозчик Азербайджана сообщает об условиях перебронирования авиабилетов на отмененные из-за пандемии COVID-19 рейсы, передает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Пассажирам с билетами на отмененные рейсы авиакомпаний «Азербайджанские Авиалинии» и Buta Airways, разрешается перебронировать их на текущие специальные рейсы авиаперевозчиков.

Так, пассажирам AZAL предлагается бесплатно переоформить билеты с изменением даты вылета, но сохранением предыдущего маршрута следования. Доплатив разницу в тарифах, они могут поменять маршрут своего путешествия по всем текущим направлениям авиакомпании.

Пассажиры Buta Airways с билетами на отмененные из-за COVID-19 рейсы, доплатив разницу в тарифах, также могут переоформить их на специальные рейсы AZAL.

Пассажиры Buta Airways с билетами на отмененные рейсы авиакомпании, могут перебронировать их на текущие специальные рейсы (любое направление) лоукостера без доплаты.

Пассажиры AZAL и Buta Airways могут подать запрос на обмен билетов, обратившись в колцентры авиалиний по адресам [email protected] и [email protected] соответственно, через формы обратной связи по ссылкам https://help.azal.az/hc/ru/requests/new и https://help.butaairways.az/hc/ru/requests/new соответственно, или по месту приобретения авиабилетов.

Пассажирам обеих авиакомпаний разрешается бесплатно перебронировать билет только один раз.

В качестве альтернативы возмещения стоимости билета пассажирам предлагается документ в виде ваучера, который можно использовать в течение двух лет с даты приобретения первоначального авиабилета.

Ваучер действителен для покупки билетов по всем направлениям AZAL и Buta Airways.

Пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»