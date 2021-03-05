AccessBank объявляет тендер
AccessBank объявляет тендер на «Microsoft Enterprise Agreement Renewal».
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру: (+994 55) 505 69 59 для получения подробной информации.
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: До 18:00 17.03.2021
Прогресс Азербайджана по уровню экономической свободы является результатом последовательных реформ - министр экономики
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Президент Ильхам Алиев: Военная Победа, одержанная над Арменией на поле боя, была окончательно обеспечена политическим путем