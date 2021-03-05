Международный Банк Азербайджана запустил выгодную кредитную кампанию

БАКУ/Trend/ - Международный Банк Азербайджана запустил новую кредитную кампанию. Благодаря ей каждый желающий может получить кредит на выгодных условиях.

Особенности кампании:

- Сумма до 30 000 манатов

- Срок действия до 48 месяцев

- Годовая процентная ставка от 18%

Кампания актуальна до 31 марта. Получив кредит, клиенты также приобретут скидку в 50% на оформление следующих карт: TamKart VISA / MC Classic / Standart, дебетовые карты TamKart VISA / MC Gold, кредитные карты TamKart VISA / MC Platinum, дебетовые карты TamKart VISA / MC Premium. Тем, кто получит кредит вместе с TamCart, будет предоставлена скидка в размере 1% от процентов по кредиту.

Кредиты наличными, предназначенные для удовлетворения различных потребностей, можно получить во всех филиалах Международного Банка Азербайджана. Достаточно обратиться в любое отделение Банка, предоставив удостоверение личности. Для того чтобы получить дополнительную информацию о кампании необходимо позвонить в Информационный центр по короткому номеру 937.

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и ​​услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.