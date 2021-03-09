Azer Turk Bank снизил процентные ставки по кредитам

Государственный Azer Turk Bank, который постоянно помогает удовлетворять финансовые потребности своих клиентов, продолжает кампанию по предоставлению потребительских кредитов на новых и более выгодных условиях.

Таким образом, с 9 марта 2021 года клиентам предлагаются «Потребительские» кредиты по сниженным процентным ставкам.

Годовая процентная ставка по этим кредитам, которые выдаются на срок от 3 до 48 месяцев в рамках кампании, начинается от 15%.

Стоит отметить, что по кредитам, предоставляемым на срок до 24 месяцев, комиссия не взимается.

Кроме того, до указанной даты банк установил максимальную сумму кредита на уровне 30 000 манатов в зависимости от среднемесячного чистого дохода клиента и сумму необеспеченного кредита, предоставляемого без поручителя, на уровне 15 000 манатов.

Кампания продлится до 9 апреля 2021 года.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://atb.az , корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в колл-центр банка по номеру (012) 945.