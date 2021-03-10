Венгрия и Азербайджан обсуждают совместные проекты по восстановлению освобожденных территорий — министр

БАКУ /Trend/ - В предстоящий период ожидается укрепление отношений между Азербайджаном и Венгрией.

Как сообщает Trend с пресс-конференции по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией, об этом сказал министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев.

«В ближайшее время планируется расширить экономические отношения в сфере энергетики и развития инфраструктур двух стран. Товарооборот между Азербайджаном и Венгрией в прошлом году вырос на 9 процентов», — отметил министр.

По словам Сахиля Бабаева, Венгрия и Азербайджан успешно сотрудничают в сфере транспорта, торговли, сельского хозяйства и строительства.

«В нашей стране действуют 19 венгерских компаний. Деятельность межправительственной комиссии также служит дальнейшему расширению экономических связей», — добавил он.

Министр сообщил, что обсуждаются совместные проекты по восстановлению освобожденных территорий.

Напомним, что глава МИД Венгрии находится с рабочим визитом в Азербайджане.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)