Венгрия и Азербайджан обсуждают совместные проекты по восстановлению освобожденных территорий — министр
БАКУ /Trend/ - В предстоящий период ожидается укрепление отношений между Азербайджаном и Венгрией.
Как сообщает Trend с пресс-конференции по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией, об этом сказал министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев.
«В ближайшее время планируется расширить экономические отношения в сфере энергетики и развития инфраструктур двух стран. Товарооборот между Азербайджаном и Венгрией в прошлом году вырос на 9 процентов», — отметил министр.
По словам Сахиля Бабаева, Венгрия и Азербайджан успешно сотрудничают в сфере транспорта, торговли, сельского хозяйства и строительства.
«В нашей стране действуют 19 венгерских компаний. Деятельность межправительственной комиссии также служит дальнейшему расширению экономических связей», — добавил он.
Министр сообщил, что обсуждаются совместные проекты по восстановлению освобожденных территорий.
Напомним, что глава МИД Венгрии находится с рабочим визитом в Азербайджане.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)