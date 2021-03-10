Международный Банк Азербайджана обновил еще 4 центра обслуживания

Экономика 10 марта 2021 17:51 (UTC+04:00)
Международный Банк Азербайджана обновил еще 4 центра обслуживания

Международный Банк Азербайджана продолжает обновление сети обслуживания. В рамках данного проекта обновлены и сданы в эксплуатацию филиалы в Ширване, а также отделения в Самухе, Габале и Гейгеле. Филиал банка в Ширване теперь функционирует по адресу: г. Ширван, ул. М.Э. Расулзаде, 11. А отделения в Самухе, Габале и Гейгеле продолжают функционировать по прежним адресам.

Обновленные филиалы и отделения банка готовы предоставить все необходимые условия и высокое качество обслуживания. Теперь клиенты смогут воспользоваться такими услугами, как наличные расчеты, вклады, денежные переводы, заказ платежных карт, коммунальные оплаты, операции с наличной валютой и т. д.

Основная цель проекта по обновлению сети обслуживания – отвечать всем запросам и потребностям клиентов на самом высоком уровне, создавая новые стандарты качества.

Первый заместитель Председателя Правления Международного Банка Азербайджана Ильхам Хабибуллаев сказал, что процесс обновления будет продолжаться и коснется других филиалов и отделений банка, в том числе он также отметил: «Наша цель – предоставить нашим клиентам новый формат и более высокое качество сервиса. Этот процесс охватывает центры обслуживания банка как в Баку, так и в регионах. Помимо совершенствования традиционных услуг, мы нацелены удовлетворять больше потребностей клиентов банка, по этой причине ведется разработка решений для цифрового банкинга. Надеемся, что эта работа будет по достоинству оценена, послужит повышению удовлетворенности клиентов и сделает банковские услуги более доступными в регионах».

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и ​​услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Азербайджане 13 школ перешли на дистанционное обучение
В Азербайджане 13 школ перешли на дистанционное обучение
С завтрашнего дня в Азербайджане ухудшится погода — глава Бюро прогнозов
С завтрашнего дня в Азербайджане ухудшится погода — глава Бюро прогнозов
Оксфордский университет намерен сотрудничать с АН Азербайджана в сфере исследования сейсмических процессов (ФОТО)
Оксфордский университет намерен сотрудничать с АН Азербайджана в сфере исследования сейсмических процессов (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Международный Банк Азербайджана обновил еще 4 центра обслуживания Экономика 17:51
Apple вложит около $1,2 млрд в создание технологического центра в Мюнхене США 17:50
В Финляндии разрешили прививать вакциной AstraZeneca людей старше 70 лет Европа 17:48
В Азербайджане 13 школ перешли на дистанционное обучение Общество 17:46
Изгнанные со своих земель театры возобновят свою деятельность — Минкультуры Азербайджана Азербайджан 17:46
С завтрашнего дня в Азербайджане ухудшится погода — глава Бюро прогнозов Общество 17:33
Оксфордский университет намерен сотрудничать с АН Азербайджана в сфере исследования сейсмических процессов (ФОТО) Общество 17:27
Россия и ОБСЕ обсудили ситуацию в Карабахе Политика 17:23
Президенты Турции и России принимают участие в церемонии закладки фундамента 3-го реактора АЭС "Аккую" Турция 17:23
Между главами МИД Азербайджана и Венгрии состоялась встреча (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:18
Дорожная полиция Баку предупредила водителей Общество 17:14
В Азербайджане выявлено 515 новых случаев заражения COVİD-19, вылечился 201 человек Общество 17:09
ГЭЦ Азербайджана провел мониторинг учебников для 5-11 классов Общество 16:56
Генпрокуратура Азербайджана назвала число жертв взрыва мин на освобожденных территориях Происшествия 16:51
В феврале ОАЭ продолжили закупать продукцию на бирже Туркменистана Бизнес 16:50
Президент Ильхам Алиев: Венгерские компании будут иметь много возможностей для совместной работы с нами на освобожденных территориях Политика 16:47
Президент Ильхам Алиев: Мы находимся на заключительной стадии обсуждений соглашения с ЕС Политика 16:44
В Азербайджане сократилось кредитование сферы промышленности и производства Финансы 16:42
В ВОЗ заявили, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире снова растет Европа 16:32
В Баку появился еще один регулируемый пешеходный переход (ФОТО) Общество 16:24
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" о столкновении поезда с автобусом в Сумгайыте Происшествия 16:22
В Азербайджане предусматривается создать систему студенческих кредитов Общество 16:18
В азербайджанской армии пройдут оперативно-тактические учения Политика 16:11
Pfizer/BioNTech доставит в ЕС дополнительно 4 млн доз вакцины до конца марта Европа 16:10
ЛУКОЙЛ назвал размер инвестиций в СП в Азербайджане Энергетика 16:08
Бакинский порт готовит к транспортировке контейнерные грузы в направлении Турции и Италии Транспорт 15:59
Венгерские компании могут участвовать в проектах по возобновляемой энергии в Азербайджане Энергетика 15:51
В Сумгайыте поезд столкнулся с автобусом, есть погибший (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 15:46
Госфинансирование развития и содержания автодорог Азербайджана превысило $10 млрд - ВБ Экономика 15:46
Названо первоначальное количество скважин для бурения установкой Satti Энергетика 15:38
Бизнес-ассоциация Грузии предлагает сократить ночные ограничения на два часа Грузия 15:35
Венгерские компании готовятся к участию в строительной программе на освобожденных территориях Азербайджана Политика 15:23
Сергей Лавров: Москва и Эр-Рияд не видят причин для подрыва интереса к сотрудничеству в ОПЕК+ Россия 15:18
В Баку горит судно Происшествия 15:14
В Зангилане высажено более 1 тыс. деревьев Общество 15:10
В Азербайджане еще одна школа закрылась из-за коронавируса Общество 15:07
Венгрия и Азербайджан обсуждают совместные проекты по восстановлению освобожденных территорий — министр Экономика 15:04
Обвиняемый в убийстве двух человек задержан в Беларуси и экстрадирован в Азербайджан Азербайджан 14:57
В Карабахе в 2020 году построено и отремонтировано свыше 2,5 тыс. километров автодорог Экономика 14:56
Генсек Национального Собрания Армении уходит с занимаемой должности Армения 14:54
В Финляндии вводят обязательное ношение масок в поездах Европа 14:46
ЦБ Азербайджана огласил размеры страховых взносов в связи с эксплуатацией недвижимого имущества Финансы 14:31
Власти Марокко одобрили применение российской вакцины "Спутник V" Арабские страны 14:30
Ведутся работы по полноценному использованию потенциала Баку-Тбилиси-Карс Экономика 14:23
Raiffeisen Bank нацелен на дальнейшее укрепление сотрудничества с Азербайджаном Финансы 14:11
Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Политика 14:09
Диверсификация газовых поставок в Европу невозможна без азербайджанского газа - Петер Сиярто Энергетика 14:08
Узбекистан и Иран обсуждают возобновление регулярного авиасообщения Экономика 14:07
В России за сутки выявили 9 079 заразившихся коронавирусом Россия 14:00
Бейляр Эйюбов награжден орденом "Шараф" - Распоряжение Политика 13:55
Венгерские компании могут внести весомый вклад в восстановление Карабаха - глава МИД Венгрии Экономика 13:53
В Баку две школы переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса Общество 13:52
На освобожденных территориях реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов - глава МИД Азербайджана Политика 13:44
Начаты переговоры с SOCAR по строительству газопровода в Венгрию – министр Экономика 13:44
Завтра в Баку ожидается дождь Общество 13:43
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана впятеро превысил предложение Финансы 13:33
Венгрия поддерживает участие своих компаний в восстановлении Карабаха – глава МИД Политика 13:32
Появились новые возможности с точки зрения развития региона - глава МИД Азербайджана Политика 13:29
В Баку будет летать турецкий лоукостер Экономика 13:27
В Баку ожидается снег и метель Общество 13:23
Рост числа заражений COVİD-19 в Азербайджане может сделать неизбежным ужесточение карантина - врач Общество 13:21
В Баку пройдет бизнес-форум Азербайджан-Грузия Бизнес 13:17
Госслужба Азербайджана выставит на аукцион 65 объектов госимущества Бизнес 13:09
На развитие ИТ-сектора Азербайджана в 2020 году выделено 75,7 млн манатов ИКТ 13:09
В основной капитал Азербайджана поступило свыше 1,3 млрд манатов Финансы 13:03
В Астаре активизировался оползень, переселены 9 семей Происшествия 13:03
Село Бахтиярлы Губадлинского района (ВИДЕО) Политика 12:59
Подписан меморандум о сотрудничестве между ООО «Дашкесан Демир Филиз» и АГУНП Общество 12:58
В Баку прошла пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Венгрии (ВИДЕО/ФОТО) Политика 12:57
В Шамкире и Габале откроются реабилитационные центры Общество 12:55
В Марыйском регионе Туркменистана ведется работа по газификации сел Энергетика 12:55
Агентство по развитию МСБ Азербайджана продолжает прием документов на конкурс проектов в ряде сфер Экономика 12:49
Депутаты Мажилиса Казахстана обсуждают законопроект касательно аренды комплекса «Байконур» Казахстан 12:44
Депутат Севиль Микаилова провела очередную встречу с избирателями (ФОТО) Политика 12:42
Из крупного города в Казахстане в Стамбул стартует прямой авиарейс Казахстан 12:39
Первичный рынок ценных бумаг в Азербайджане значительно вырос по итогам 2020 г. Финансы 12:35
Компания «Karvan-L» объявляет тендер Общество 12:30
Новая рубрика на портале Karvannews Общество 12:30
Скончался народный художник Азербайджана Мирнадир Зейналов Социум 12:25
Ветераны Отечественной войны Азербайджана обеспечиваются высокотехнологичными средствами для передвижения (ФОТО) Общество 12:21
"Дочка" ЗАО АЖД доставила экспортные российские грузы в Турцию Экономика 12:09
Сладкая болезнь под названием любовь к театру – поздравления от Александра Шаровского Культура 12:05
Apple сократит производство iPhone на 20% в первой половине года США 12:00
В Индии автобус упал в ущелье Другие страны 11:56
Более 70% доходов SOFAZ пришлось на продажу нефти и газа Энергетика 11:56
В Туркменистане повышается объем сбора урожая бананов Бизнес 11:52
Совокупные активы страхового сектора Азербайджана по итогам 2020 г. сократились Финансы 11:44
Новым главой администрации правительства Грузии стал посол в Польше Грузия 11:41
Обнародованы возрастные группы инфицированных коронавирусом в Азербайджане Общество 11:40
Больше всего случаев заражения коронавирусом по Баку выявлено в Бинагадинском районе Общество 11:38
В Азербайджане вакцинировались от коронавируса уже более 428 тыс. человек Общество 11:34
Президент Ильхам Алиев принял в формате видеоконференции главу МИД Венгрии (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:28
Загрязнение токсичными отходами с территории Армении привело к гибели рыб в реке в Зангиланском районе Общество 11:26
EIA повысило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане Энергетика 11:04
В 2020 г. в дорожный сектор Азербайджана вложено инвестиций на более чем 1,7 млрд манатов Экономика 10:59
Турецкие компании готовы к сотрудничеству по нефти и газу Каспия - Чавушоглу Энергетика 10:51
В марте Узбекистан получит более миллиона доз вакцины ZF-UZ-VAC 2001 Узбекистан 10:50
«Узбекнефтегаз»: Для предотвращения потерь в нефтяных скважинах введено специальное устройство Узбекистан 10:47
Цена на азербайджанскую нефть превышает $68 за баррель Финансы 10:45
АО «Лотос» поддержит открытие логистического центра Туркменистана в Астрахани Транспорт 10:43
Все новости