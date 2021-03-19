Лица AccessBank: Динара Джавадова, Глава Казначейства и Департамента Международных Отношений: «Сделки в казначействе совершаются очень быстро и требуют мгновенной реакции» (ФОТО)

Экономика 19 марта 2021 13:47 (UTC+04:00)
Лица AccessBank: Динара Джавадова, Глава Казначейства и Департамента Международных Отношений: «Сделки в казначействе совершаются очень быстро и требуют мгновенной реакции» (ФОТО)

Наш сегодняшний собеседник в рамках рубрики «Лица AccessBank» – Динара Джавадова, Глава Казначейства и Департамента Международных Отношений

Не все представляют, чем именно занимается Казначейство банка. Расскажите вкратце о своей работе, скажем - с чего у Вас начинается каждое утро?

Многие представляют себе работу казначейства как команду сотрудников, бесконечно пересчитывающих деньги в бункере под землей, что, в принципе, частично правда. Однако у нас очень разносторонняя, а главное, интересная работа, в которой много направлений; одно из основных – обеспечение финансирования банка, инвестирование и управление портфелем ценных бумаг, а также привлечение новых партнеров как на местном, так и зарубежном рынках.

Начало рабочего дня всегда очень интенсивное, у нас не бывает времени на «раскачку», так что никогда не замечаешь, как пролетает время до обеда. Постороннему человеку, который в разгар работы зайдет к нам в казначейство, происходящее может показаться хаосом, на самом деле все очень структурировано и упорядочено, несмотря на то, что распланировать заранее день на все сто процентов невозможно.

Что Вас больше всего радует в работе? Что в ней самое приятное и самое интересное?

Радует постоянное разнообразие, когда ты не успеваешь привыкнуть к рутине и каждый день учит чему-то новому. Я получаю удовольствие, когда удается заключить выгодные для банка сделки и удачно завершить свои проекты. Особенно радуюсь, когда сотрудники моей команды мотивированы, развиваются и делают успехи.

Самое интересное в моей работе – узнавать и применять новое, что происходит постоянно, и укреплять функцию казначейства в банке для того, чтобы в итоге клиентам нашего банка предлагались самые выгодные условия.

Один из самых приятных моментов – это в конце рабочего дня оценить, сколько всего было сделано, какой прогресс был достигнут, и с удовольствием отметить то, насколько насыщенным и продуктивным был прошедший день.

Прошлый, 2020 год, был весьма необычным. Как он повлиял на Вашу работу, чему научил?

Год был непростым для всех. Но, думаю, коллеги-казначеи из других банков согласятся, что для нас он был особенным. 2020 год был годом вызовов, когда многому пришлось учиться на лету, многое менять в рабочем процессе и максимально быстро адаптироваться к меняющимся условиям. В целом, год показал, что очень важно, помимо профессиональных знаний и умений, обладать также навыком быстрой адаптации к непрестанно меняющимся условиям, чтобы показывать максимально эффективные результаты в ситуациях стресса и неопределённости.

Какие качества и профессиональные черты развивает в человеке работа в казначействе?

В первую очередь, это умение максимально быстро оценивать ситуацию и принимать решения, так как каждодневные сделки в казначействе совершаются очень быстро и требуют мгновенной реакции. Другое важное качество – умение договариваться - для того чтобы добиваться для банка наиболее выгодных условий по сделкам, при этом оставаясь максимально гибкими и находчивыми, чтобы не упускать хорошие возможности.

Считаю, что работа в казначействе помогает расширить стратегическое видение многих процессов в банковском секторе и в экономике в целом, так как наша работа тесно связана с планированием и прогнозированием.

Другой важный аспект, касающийся, как мне кажется, не только казначейства – это умение работать в команде, ведь каждый наш рабочий день приносит с собой новые неожиданные задачи и важно, чтобы члены команды поддерживали друг друга в такие моменты.

В казначействе, как и в других подразделениях банка, очень важны идеи и целеустремленность всех сотрудников. Это работа, которая требует и аналитических навыков, и коммуникационных способностей, и при этом - максимальной четкости и собранности в течение дня. У нас отличная, дружная команда, и мы научились справляться с трудностями вместе. Также считаю очень важным в нашей работе поддерживать дискуссию в команде, так как именно в процессе общения и обсуждения появляются новые ценные идеи.

Вы давно работаете в AccessBank?

Знаете, AccessBank – мое первое место работы и в этом месяце исполняется ровно 8 лет, как я работаю здесь. Я считаю большой удачей, что начала свою карьеру в AccessBank, который клиентам известен, как ведущий микрофинансовый институт страны, а в банковском секторе - как банк, развивающий внутренний потенциал своих сотрудников и уделяющий много внимания их профессиональному развитию.

Благодарим Вас за интересную беседу!

Спасибо Вам за интересные вопросы. Пользуясь случаем, хочу поздравить Вас и читателей с наступающим праздником Новруз. Пусть это праздник принесет радость и тепло в каждый дом!

Лица AccessBank: Динара Джавадова, Глава Казначейства и Департамента Международных Отношений: «Сделки в казначействе совершаются очень быстро и требуют мгновенной реакции» (ФОТО) - Gallery Image
Лица AccessBank: Динара Джавадова, Глава Казначейства и Департамента Международных Отношений: «Сделки в казначействе совершаются очень быстро и требуют мгновенной реакции» (ФОТО) - Gallery Image
Лица AccessBank: Динара Джавадова, Глава Казначейства и Департамента Международных Отношений: «Сделки в казначействе совершаются очень быстро и требуют мгновенной реакции» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Лица AccessBank: Динара Джавадова, Глава Казначейства и Департамента Международных Отношений: «Сделки в казначействе совершаются очень быстро и требуют мгновенной реакции» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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