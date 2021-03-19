Денежные переводы из России теперь стали удобнее

Международный Банк Азербайджана представляет систему экспресс денежных переводов «Granat». Сервис позволяет быстро и выгодно переводить денежные средства между частными лицами в российских рублях, манатах, долларах США и евро.

Воспользовавшись мобильным приложением «Granat», операцию по денежному переводу из России в Азербайджан можно осуществить с помощью любой карты российского банка или наличными в отделении Банка «МБА-МОСКВА». Получить перевод в той же валюте можно в любом филиале и отделении Международного Банка Азербайджана. Денежные средства, переведенные на карты банка в валюте платежной карты, можно, используя обширную сеть банкоматов и POS-терминалов Международного Банка Азербайджана.

Перечислить денежные средства наличными из Азербайджана в Россию можно в любом филиале или отделении Банка. Комиссия за быстрый перевод составляет всего 0,9% от суммы перевода.

Для того чтобы оценить по достоинству все плюсы продукта «Granat» клиентам из России необходимо скачать мобильное приложение. Оно позволит легко выбрать нужную валюту, определить оптимальный вариант для перечисления денег, отследить статус перевода и просмотреть историю транзакций. Скачать мобильное приложение можно в App Store и Google Play. Подробнее ознакомиться с системой денежных переводов «Granat» можно здесь.

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и ​​услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook