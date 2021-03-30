ПАО «ЛУКОЙЛ» назначило представителя президента компании в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Правление ПАО «ЛУКОЙЛ» назначило Степана Гуржия представителем президента компании в Азербайджане, передает Trend во вторник со ссылкой на «ЛУКОЙЛ».

«Решением правления ПАО «ЛУКОЙЛ» генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» Степан Гуржий также назначен представителем президента компании в Азербайджанской Республике, Республике Казахстан, Республике Узбекистан и в Туркменистане.

Функциональные обязанности представителя президента ПАО «ЛУКОЙЛ» предполагают совершенствование взаимодействия организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в указанных странах», - сказали в компании.

(Автор: Джейла Алиева)