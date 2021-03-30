ПАО «ЛУКОЙЛ» назначило представителя президента компании в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Правление ПАО «ЛУКОЙЛ» назначило Степана Гуржия представителем президента компании в Азербайджане, передает Trend во вторник со ссылкой на «ЛУКОЙЛ».
«Решением правления ПАО «ЛУКОЙЛ» генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» Степан Гуржий также назначен представителем президента компании в Азербайджанской Республике, Республике Казахстан, Республике Узбекистан и в Туркменистане.
Функциональные обязанности представителя президента ПАО «ЛУКОЙЛ» предполагают совершенствование взаимодействия организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в указанных странах», - сказали в компании.
(Автор: Джейла Алиева)
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