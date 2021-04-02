Ипотека коммерческого назначения от Халг Банка

Халг Банк продолжает предоставлять кредитные продукты клиентам разных сегментов. Банк предлагает клиентам коммерческую ипотеку на приобретение офисного, торгового, промышленного недвижимого имущества коммерческого назначения и других нежилых площадей. Кредит выдается физическим и юридическим лицам сроком до 10 лет, по процентной ставке от 12% годовых. Минимальная сумма кредита составляет 50 000 USD, при достижении договоренности между Заемщиком и Банком максимальная сумма не ограничена лимитами. По условиям кредита предусмотрен первоначальный взнос в размере 30% от стоимости приобретаемой коммерческой недвижимости. При получении кредита созаемщиками могут выступать до трех лиц.

На сегодняшний день Халг Банк является одним из лидеров банковского сектора в области ипотечного кредитования и продолжает активно развивать данное направление. Внутренний ипотечный кредит Халг Банка является одним из самых привлекательных прудложений на рынке и пользуется большим спросом у населения. Более подробную информацию о кредитных продуктах Банка можно получить на сайте www.xalqbank.az или по телефону Информационной службы 138.