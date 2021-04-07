В Азербайджане стало возможным анализировать торговые показатели визуально

БАКУ /Trend/ - Новшеством, представленным «Порталом торговой статистики», является доведение до заинтересованных сторон в более современном формате информации о товарной номенклатуре в рамках внешнеэкономической деятельности Азербайджана, ставках импортных и экспортных таможенных пошлин.

Как сообщает в среду Trend, об этом глава секретариата Государственного таможенного комитета (ГТК) Анар Сулейманов сказал на мероприятии, посвященном проекту ведомства «Портал торговой статистики».

ГТК представляет в публичном порядке документы, необходимые для оформления товаров при импорте или экспорте, связанные с предпринимательской деятельностью, и наименование органа, выдавшего документ.

Также планируется расширить в будущем направления, представленные на портале.

Сотрудник ГТК Эльдар Аббасов на презентации отметил, что для создания “Портала торговой статистики” был изучен и использован опыт многих развитых стран.

“ГТК ежемесячно публикует статистические данные, но во многих западных странах эта информация представлена визуально. Теперь это стало возможным и в Азербайджане», - подытожил Аббасов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)