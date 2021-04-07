В Кремле не располагают информацией о найденных в Карабахе обломках ракет «Искандер»

БАКУ/Trend/ - В Кремле не располагают информацией о найденных азербайджанскими военными в Нагорном Карабахе обломках ракет от оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер».

Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По ракете ничего не могу сказать, не обладаю информацией», — отметил он.