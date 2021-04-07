В Кремле не располагают информацией о найденных в Карабахе обломках ракет «Искандер»
БАКУ/Trend/ - В Кремле не располагают информацией о найденных азербайджанскими военными в Нагорном Карабахе обломках ракет от оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер».
Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«По ракете ничего не могу сказать, не обладаю информацией», — отметил он.
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