К сведению клиентов AccessBank

AccessBank удерживает НДС со счетов своих клиентов, которые осуществляли зарубежные операции в 2020-2021 годах. Согласно статье 173.1 Налогового кодекса Азербайджанской Республики, все операции по электронной коммерции или онлайн услуги, проводимые физическими лицами облагаются налогом в размере 18% НДС.

Помимо этого, физические лица, незарегистрированные в налоговых органах, и совершившие онлайн покупки, а также граждане Азербайджанской Республики, участвовавшие в зарубежных лотереях, соревнованиях и конкурсах, в вышеуказанный период, также обязаны выплатить НДС по данным платежам.

Это налог оплачивается с 2017 года согласно статье 173.1 Налогового Кодекса. НДС уплачивается в Государственный Бюджет путем вычета его со счета гражданина посредством местного банка, проводящего операцию, или филиалами иностранного банка в стране. По техническим причинам банк не удерживал данный налог за период 20.01.2020 по 19.02.2021.

Для удобства клиентов AccessBank, соответствующие НДС суммы по налогам будут списаны с их банковского счета. AccessBank благодарит клиентов за понимание и в случае возникновения вопросов, просит обращаться в Службу Клиентской Поддержки по номеру 151.