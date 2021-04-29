Международный Банк Азербайджана начинает сотрудничество в сфере экспорта с еще одним российским банком

БАКУ/Trend/ - Международный Банк Азербайджана и Росэксимбанк, один из ведущих банков России, заключили меморандум о сотрудничестве, подписание которого было приурочено и анонсировано на заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии в Москве, 27 апреля. Документ был подписан Председателем Правления Международного Банка Азербайджана Аббасом Ибрагимовым и Председателем Правления Росэксимбанка Азером Талыбовым.

Соглашение предусматривает совместное участие обоих банков в торговых отношениях между Азербайджаном и Россией, а также взаимную поддержку в различных направлениях. Особое внимание будет направлено на возможность финансирования инвестиционных проектов в таких перспективных секторах для бизнеса в Азербайджане и России как инфраструктура, информационные технологии, энергетика, нефтехимия, агропромышленность и т.д. Предпринимателям будет оказана помощь в реализации бизнес-идей на самых выгодных условиях. Возможности, созданные в рамках меморандума, позволят предлагать бизнес-кредиты по более низким процентным ставкам и снизить банковские расходы клиентов. Сотрудничество сторон предполагает взаимодействие по реализации совместных проектов, направленных на обеспечение сохранности окружающей среды, использованию природных ресурсов и применению зеленых технологий.

Председатель Правления Международного Банка Азербайджана Аббас Ибрагимов сказал, что меморандум служит развитию внешних связей банка: «Наше сотрудничество с Росэксимбанком призвано открыть новые возможности для наших клиентов. Предприниматели смогут извлечь выгоду от сотрудничества наших банков. Это сотрудничество будет способствовать развитию импортно-экспортных операций между Азербайджаном и Россией, дальнейшему улучшению торговых отношений и поможет приобрести новый полезный опыт».

Председатель Правления Росэксимбанка Азер Талыбов также отметил важность этого сотрудничества: «Наше партнерство даст возможность предложить эффективные инструменты финансовой поддержки российским экспортерам, поставляющим товары и услуги в Азербайджан. Совместные проекты будут способствовать увеличению экспорта российской продукции в Азербайджан, а также привлечению инвестиций в различные секторы экономики Азербайджана».

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