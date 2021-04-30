Fitch Ratings повысило рейтинги Международного Банка Азербайджана

Экономика 30 апреля 2021 14:32 (UTC+04:00)
Fitch Ratings повысило рейтинги Международного Банка Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обновило рейтинги Международного Банка Азербайджана – повышены долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») до степени «B», а также изменен прогноз со «Стабильного» на «Позитивный».

Изменения объясняются рядом следующих факторов: стабильная структура и качество активов Международного Банка Азербайджана, его высокая доходность в последние годы сформировали прочный буфер капитала и ликвидности. Качество активов оценивается как удовлетворительное. Также снижены риски, связанные с короткой открытой валютной позицией банка.

Сильная капитальная позиция Международного Банка Азербайджана снижает валютные риски для кредитного профиля и достаточно устойчива к серьезным валютным кризисам. Коэффициент достаточности капитала банка составляет около 30%, что значительно превышает нормативные требования.

В середине апреля международное рейтинговое агентство Moody's также пересмотрело рейтинги Международного Банка Азербайджана, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный» и, повысив рейтинг кредитоспособности на одну ступень с «b3» до «b2».

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и ​​услугах Международного Банка Азербайджана можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.

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