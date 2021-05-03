Пандемия COVID-19 оказала влияние на товарооборот между Швейцарией и Азербайджаном - посол

БАКУ /Trend/ - Показатели товарооборота между Швейцарией и Азербайджаном снизились в 2020 году из-за глобальной пандемии COVID-19.

Об этом сказала Trend посол Швейцарии в Азербайджане Мюриель Пеневер.

По ее словам, экономические отношения между Швейцарией и Азербайджаном находятся на хорошем уровне, при этом существует потенциал для их дальнейшего развития.

Она отметила, что в прошлом году товарооборот Швейцарии снизился не только с Азербайджаном, но и с другими странами.

Швейцарский импорт из Азербайджана в 2020 году составил 198 миллионов швейцарских франков, что на 8,8 процента больше, чем в 2019-м (182 миллиона швейцарских франков). При этом экспорт Швейцарии в Азербайджан в указанный период составил 45 миллионов швейцарских франков, что меньше на 57,1 процента показателя 2019 года, сказала посол.

Таким образом, товарооборот между двумя странами в прошлом году составил 243 миллиона швейцарских франков против 287 миллионов швейцарских франков в 2019 году.

Общеизвестно, что некоторые крупные инвестиции в ненефтяной сектор экономики Азербайджана были вложены швейцарскими компаниями, в особенности Holcim, сказала Пеневер.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)