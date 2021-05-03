Польские компании готовы поддержать Азербайджан в восстановлении освобожденных земель – МИД

БАКУ /Trend/ - Польские компании и учреждения готовы поддержать Азербайджан в восстановлении освобожденных территорий, сообщили Trend в МИД Польши.

Было отмечено, что идет работа над предложениями польских компаний, которые заинтересованы в участии в этом процессе, и проверка возможных вариантов финансирования со стороны польских и международных организаций.

"Польские компании могут предложить интересные решения, которые могут быть применены на освобожденных землях (например, в управлении отходами, строительстве, в развитии возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, сельском хозяйстве и т. д.). Кроме того, Польша имеет большой опыт реализации проектов, направленных на защиту архитектурного и культурного наследия. Так, Польская школа консервации известна во всем в мире, и польские специалисты, реставраторы и архитекторы участвуют в реставрационных работах, проводимых на всех континентах. Этот потенциал и опыт также могут быть полезны для восстановления культурного наследия на освобожденных землях", - сказали в ведомстве.

В МИД Польши отметили реализацию программы экономических реформ и растущие позиции Азербайджана как международного транспортного узла между странами Центральной Азии и Европы.

"Это создает особенно хорошие условия для развития двустороннего экономического сотрудничества. Основные направления экономического сотрудничества между Польшей и Азербайджаном определены в документе "Дорожная карта стратегического партнерства в экономике", подписанном нашими президентами в Варшаве в 2017 году. Экономическое сотрудничество также обсуждалось во время визита президента Польши Анджея Дуды в Азербайджан в мае 2019 года. Двустороннему сотрудничеству может способствовать подписание нового соглашения между Азербайджаном и ЕС, а также присоединение Азербайджана к Всемирной торговой организации (ВТО). Мы готовы к сотрудничеству с Азербайджаном в различных сферах. Сотрудничество с Польшей может способствовать экономической трансформации Азербайджана. Из польского опыта можно извлечь много полезного, и мы готовы поделиться этим с нашими партнерами", - сказали в министерстве.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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