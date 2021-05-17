Бельгийские компании продолжают активную деятельность на азербайджанском рынке – посол

БАКУ/Trend/ - Бельгийские компании продолжают активную деятельность на азербайджанском рынке, сказал Trend посол Бельгии в Азербайджане Берт Шофс.

«В течение многих лет власти Азербайджана и Бельгии сотрудничают во многих секторах экономики, в частности в сферах энергетики, инфраструктуры, логистики, а также медицины и фармацевтики. Стоит отметить, что продолжающаяся более одного года пандемия COVID-19 не остановила эту положительную динамику. Даже если физические торговые миссии из-за коронавируса приостановлены во всем мире, бизнес продолжается, и бельгийские компании продолжают быть активными на азербайджанском рынке», – отметил посол.

Шофс отметил, что 31 декабря 2020 года стал очень важной датой в энергетических отношениях между Азербайджаном и Бельгией.

«В тот день был введен в эксплуатацию Трансатлантический трубопровод (ТАР) – последний сегмент "Южного газового коридора". Бельгийская компания Fluxys владеет 19 процентами акций TAP. Кроме того, азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR и Fluxys являются партнерами по другим стратегическим энергетическим проектам. А в области возобновляемой энергетики 5 апреля 2021 года завершились монтажные работы на солнечной электростанции мощностью 5 мегаватт в Нахчыванской Автономной Республике. Таким образом, общая мощность солнечной электростанции, построенной по бельгийской технологии (Soltech / PED-Aver), составила 32 мегаватта. Итак, в нефтегазовой сфере и в секторе возобновляемых источников энергии бельгийские компании продолжают действовать в Азербайджане», – добавил он.

Что касается возможного интереса бельгийских компаний к участию в проектах развития на освобожденных территориях Азербайджана, Шофс сказал, что бельгийские компании всегда были заинтересованы предлагать свои услуги и технологии там, где это необходимо.

«В последние месяцы правительство Азербайджана уделяет большое внимание восстановлению территорий, затронутых конфликтом. Я убежден, что региональное развитие с особым вниманием к мобильности людей и товаров важно не только для благосостояния местного населения, но также может способствовать снижению напряженности в регионе.

Чтобы помочь властям Азербайджана в этих усилиях, Европейский союз вместе с Всемирным банком и ООН создали специальную структуру под названием "Оценка восстановления и миростроительства" (RPBA). В настоящее время эти учреждения и компетентные министерства и ведомства Азербайджана завершают оценку. Я с нетерпением жду результатов этой работы и проинформирую бельгийские власти и компании, которые могут быть полезны для реализации этих проектов», – заключил он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)

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